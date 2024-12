Delhi Crime: मंगोलपुरी में मामूली विवाद के चलते 19 साल के युवक की हत्या, हमलावरों ने सरेआम चलाई गोली

Delhi Crime: बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मामूली बात पर हुए विवाद के बाद 19 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना सोमवार देर रात की है और मृतक की पहचान पंकज के रूप में हुई है।



मृतक के एक भतीजे ने पीटीआई को बताया कि पंकज का मंगोलपुरी के ‘के ब्लॉक’ के तीन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि वे क्यों लड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने अपने चाचा (पंकज) को वहां देखा तो बीच-बचाव किया। हमलावरों के पास पिस्तौल थी। उन्होंने उन पर गोलियां चला दीं और भाग गए।’’

VIDEO | A man was allegedly shot dead in Delhi's Mangolpuri area following a dispute late last night. Further details are awaited.



