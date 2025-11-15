Delhi: काम से घर लौट रहा था शख्स, अज्ञात हमलावर ने चाकू से किया हमला; मौत
Delhi: मृतक की भगत सिंह कॉलोनी, लेन नंबर 5 के पास काम से घर लौटते समय चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बाद में उसकी पहचान मोहित के रूप में हुई। चाकू लगने के बाद मोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। इस बीच, अपराध और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीमें घटना की जाँच कर रही हैं।
Delhi: राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं रहा। इसका ताजा उदाहरण उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भगत सिंह कलोनी इलाके से सामने आया है। जहां एक शख्स को आरोपी ने बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब रात को शख्स काम से घर लौट रहा था, तभी उस पर चाकू से हमला किया गया जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। हमले के बाद शख्स को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि घटना भगत सिंह कॉलोनी, लेन नंबर 5 के पास हुई है। मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई। इस बीच, अपराध और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीमें घटना की जाँच कर रही हैं। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
Delhi: A young man, Mohit, was stabbed to death near Bhagat Singh Colony, Lane No. 5, while returning home from work. He was taken to a hospital, where he later died. Crime and FSL teams are investigating the incident pic.twitter.com/4s4dmI2Tok— IANS (@ians_india) November 15, 2025