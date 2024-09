Delhi Crime: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गोलीबारी, जिम ऑनर की हत्या; लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Delhi Crime: दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में हत्या का दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के पॉश इलाके में हुई इस हत्या ने सनसनी मचा दी है, जहां देर रात तबाड़तोड़ फायरिंग में एक जिम ऑनर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, मृतक अफगान मूल का था जो एक जिम का ऑनर है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 35 वर्षीय जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी।

अफगान मूल के नादिर शाह सीआर पार्क में रहते थे और हमले के दौरान कई गोलियां लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस को रात करीब 10:45 बजे गोलीबारी की सूचना मिली और शाह को गंभीर रूप से घायल अवस्था में घटनास्थल पर पाया।

#WATCH | Delhi | DCP (South) Ankit Chauhan says, "Around 10:45 PM, we received a PCR call about a firing incident. We got the information about the firing incident in the E-block of GK (Greater Kailash). A person named Nadir Shah who runs a gym in partnership sustained bullet… pic.twitter.com/jYywp9kZd6