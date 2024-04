Delhi FIRE: 14 और 12 वर्ष की दो बहनों की दम घुटने से मौत, सदर बाजार आवासीय इमारत में आग ने ली जान, देखें वीडियो

Highlights हमने पुलिस को भी सूचना दी। गैस मास्क लगाकर काफी मशक्कत के बाद अंदर पहुंच पाये। एक कमरे में आग लगी थी।

Delhi FIRE: उत्तरी दिल्ली के व्यस्त सदर बाजार इलाके में एक आवासीय इमारत में आग लग जाने पर 14 और 12 वर्ष की आयु वाली दो बहनों की दम घुटने से मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। अग्निशमन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमारे पास रात दो बजकर सात मिनट पर आग लग जाने के बारे में फोन आया । पांच दमकल गाड़ियां भेजी गयीं। आग एक घर में लगी थी। वहां दमकलकर्मियों ने कुछ लोगों को बचाया। हमने पुलिस को भी सूचना दी।’’ पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सदर बाजार थाने के अधिकारियों के पास आग लग जाने के बारे में फोन आया और वे जल्द ही मौके पर पहुंच गये। उन्होंने बताया कि सदर बाजार के चमेलियान रोड पर एक मकान आग की लपटों में घिरा था तथा चार दमकल गाड़ियों ने आग को काबू में लाया।

