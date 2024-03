Delhi fire broke: शास्त्री नगर रिहायशी इमारत में भीषण आग, मनोज, पत्नी सुमन, पांच और तीन साल की दो बच्चियों की मौत, सुबह 5:30 बजे लगी आग, देखें वीडियो

Highlights 9 लोग घायल हो गए। अस्पताल भेजा गया। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पीसीआर वैन मौके पर पहुंचीं। गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक घर में भीषण आग लगने की सूचना मिली।

Delhi fire broke: दिल्ली में सुबह पांच बजकर 30 मिनट पर बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार में मातम छा गया। चार लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक घर में भीषण आग लगने से चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। डीसीपी शाहदरा सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अधिक जानकारी की पुष्टि की जा रही है। हमें सुबह लगभग 5:30 बजे गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक घर में भीषण आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पीसीआर वैन मौके पर पहुंचीं। 9 लोग घायल हो गए। अस्पताल भेजा गया।

#WATCH | Delhi: DCP Shahdara Surendra Chaudhary says, "We received a phone call at Geeta Colony Police Station regarding a major fire in a house at approx 5:30am. Accordingly, local police, fire brigade, ambulance and PCR Vans rushed to the spot. 9 people were rescued and were…