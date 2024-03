Delhi excise policy: केजरीवाल सरकार के परिवहन, गृह और कानून मंत्री मुसीबत में, कैलाश गहलोत को ईडी ने किया तलब

Highlights कैलाश गहलोत को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़ा है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

Delhi excise policy: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत को आज पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने दिल्ली की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गहलोत (49) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं।

Enforcement Directorate has issued summons to Delhi Minister Kailash Gahlot for questioning today, in the ongoing investigation in money laundering case linked to Delhi excise policy: Sources



