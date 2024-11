Delhi Crime: दिवाली की रात दिल्ली में कांड! चाचा-भतीजा की गोली मारकर हत्या, बेटा घायल

Delhi Crime News: 31 अक्टूबर की रात को जब पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा था, तब दिल्ली में एक हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था। जी हां, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में दो लोगों की दिवाली की रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों दिवाली मना रहे थे कि तभी सरेआम उन पर फायरिंग की गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक अन्य लड़का इसमें गंभीर रूप से जख्मी है।

पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात को दो हथियारबंद लोगों ने उनके घर के बाहर गोलीबारी की, जिसमें 40 वर्षीय व्यक्ति और उसके किशोर भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका 10 वर्षीय बेटा घायल हो गया। पीड़ित आकाश शर्मा, उनके भतीजे ऋषभ शर्मा और बेटे कृष शर्मा दिवाली मना रहे थे, जब उन पर रात करीब 8 बजे हमला किया गया।

#WATCH | Delhi: DCP Shahdara Prashant Gautam says, "At around 8.30 pm, we received a PCR call informing that there had been firing in the Bihari Colony and some people were injured. Upon reaching the spot, it was known that Akash (40) his nephew Rishab (16) and his son Krish (10)… https://t.co/BqAwGVwH9Epic.twitter.com/swBryX1AXc