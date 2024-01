दिल्ली: भीड़-भाड़ वाले इलाके में शख्स पर तबाड़तोड़ हमले, शास्त्री पार्क में दिल दहला देने वाली वारदात

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां भीड़ भरी सड़क पर एक 25 वर्षीय व्यक्ति पर चार लोगों ने चाकू से हमला किया और गोली मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स की पहचान बैग निर्माता समीर अहमद के रूप में हुई है। उसे अचानक चार लोगों द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के भीड़ वाले बाजार में घेर लिया जिसके बाद उस पर हमले शुरू हो गए, जबतक शख्स कुछ समझ पाता तब तक हमलावरों ने उसे लहुलुहान कर दिया।

इस बीच, बाजार में सरेआम इस वारदात को देख लोग दहशत में आ गए। चश्मदीदों ने पीड़ित को बचाने का भी प्रयास किया हालांकि वह असफल रहे।

Delhi | A PCR call regarding the firing was received in PS Shastri Park. The victim was injured on both his legs and was admitted to JPC Hospital, later the victim was referred to GTB Hospital and then to RML Hospital. The victim has alleged that 4 people had attacked him with a… pic.twitter.com/WC3mBO8fz5