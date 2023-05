पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गिरफ्तार, नोएडा में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह का एसटीएफ ने किया पर्दाफाश, जानें पूरा मामला

By भाषा | Published: May 19, 2023 09:39 AM

यूपी एसटीएफ ने अंतररराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार इसका सरगना पूर्व रणजी खिलाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम जिले का निवासी आशुतोष बोरा है।

उत्तर प्रदेश में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश (फाइल फोटो)

