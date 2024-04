Child Theft Gang Exposed: बच्चा चोरी गैंग पर शिकंजा, दो शिशुओं को बचाया, दिल्ली और हरियाणा में कई स्थानों पर तलाशी, जानिए डिटेल, देखें वीडियो

Highlights अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। गिरोह का भंडाफोड़ कर दो शिशुओं को बचाया है। दोनों शिशुओं को केशवपुरम में एक स्थान से बचाया गया।

Cbi Exposed Gang Baby Smugglers: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से निःसंतान दंपतियों को बच्चे बेचने वाले सात लोगों को गिरफ्तार करके बाल तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और अभियान के दौरान दो शिशुओं को बचाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीबीआई ने शुक्रवार शाम को दिल्ली और हरियाणा में सात स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। एजेंसी के अधिकारियों ने डेढ़ दिन और 15 दिन के दो शिशुओं को बरामद किया, जिन्हें गिरोह बेचने की योजना बना रहा था।

#WATCH | Delhi: Guriqbal Singh Sidhu, Deputy Commissioner of Police, Rohini district says, " In Rohini district's Begum Pur, on 20th February, Police received a tip that few women have brought a child to their home through trafficking. We immediately sent a Police team to the… https://t.co/bEcdEwpmVDpic.twitter.com/zJ6Ih4TKkU — ANI (@ANI) February 27, 2024

VIDEO | CBI team busts a child trafficking racket as it raided a house in Delhi's Keshavpuram area last night. At least two babies were rescued. More details are awaited.



(Full video available on PTI videos - https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/e11fBmRDrD — Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2024

सीबीआई ने गिरोह के सात सदस्यों को पकड़ा, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में सोनीपत का नीरज और दिल्ली के पश्चिम विहार की इंदु पवार, पटेल नगर का असलम, कन्हैया नगर की पूजा कश्यप, मालवीय नगर की अंजलि, कविता और रितु शामिल हैं।

गिरोह फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के जरिए बच्चे गोद लेने के इच्छुक निःसंतान दंपतियों से संपर्क करता था। सीबीआई प्रवक्ता ने अभियान के बारे में बताया, ‘‘गिरोह के लोग वास्तविक माता-पिता के साथ-साथ ‘सरोगेट’ माताओं से भी बच्चे खरीदते थे और उसके बाद शिशुओं को चार से छह लाख रुपये प्रति बच्चे की कीमत पर बेचते थे।

#WATCH | CBI conducted raids at several locations in Delhi yesterday, in connection with child trafficking. During the raid, the CBI team rescued two newborn babies from a house in Keshavpuram.



CBI is interrogating the woman who sold the children and the person who bought them… pic.twitter.com/ugGTukT8QC — ANI (@ANI) April 6, 2024

ये आरोपी गोद लेने से संबंधित दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करके कई निःसंतान दंपतियों से लाखों रुपये की ठगी करने में भी शामिल थे।’’ तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 5.5 लाख रुपये नकद और अन्य दस्तावेज जब्त किए। सीबीआई ने गिरफ्तार आरोपियों सहित 10 लोगों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि तस्करों का एक नेटवर्क गोद लेने के उद्देश्य के साथ-साथ अन्य अवैध उद्देश्यों के लिए भी भारत भर में शिशुओं की खरीद और बिक्री में शामिल है।

