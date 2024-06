कर्नाटक: पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

नई दिल्ली: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता को पूछताछ के लिए सीआईडी के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया था। हालांकि येदियुरप्पा ने आरोपों से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि वह कानूनी रूप से केस लड़ेंगे।

