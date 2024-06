Pakistan Parliament: भारत का फैन बना पाकिस्तान, संसद में पाकिस्तानी नेता ने कहा, 'हम उनके जैसे क्यों नहीं कर सकते'

Highlights भारत में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की व्यवस्था का दीवाना हुआ पाकिस्तान पाकिस्तानी संसद में बोले नेता, हमारे यहां ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं भारत में 7 चरणों में आयोजित हुआ था लोकसभा का चुनाव

Pakistan Parliament: पड़ोसी देश पाकिस्तानभारत का दीवाना हो गया है। पाकिस्तानी संसद में भारत की जमकर तारीफ की गई है। दरअसल, भारत में हाल में ही लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से 7 चरणों में लोकसभा का सफल आयोजन किया। हर बूथ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहीं, परिणाम आने के बाद किसी ने भी आयोग पर सवाल नहीं खड़े किए।

"Don't want to quote example of enemy country, abhi elections hui hai wahan..did anyone say election is rigged'", Pakistan opposition leader Shibli Faraz lauds Indian election process, & asks why can't 'Pakistan hv free & fair elections'



