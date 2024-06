केंद्र ने अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार फिर से नियुक्त किया

Highlights केंद्र ने गुरुवार को दो वरिष्ठ नौकरशाहों अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया अमित खरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और सामाजिक क्षेत्र को संभालते हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी कपूर आर्थिक मामलों को संभालते हैं

नई दिल्ली: केंद्र ने गुरुवार को दो वरिष्ठ नौकरशाहों अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया। झारखंड कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और सामाजिक क्षेत्र को संभालते हैं। वे 30 सितंबर, 2021 को सचिव (उच्च शिक्षा) के पद से सेवानिवृत्त हुए। डिजिटल मीडिया विनियमन के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में भी खरे की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी कपूर आर्थिक मामलों को संभालते हैं। वे 30 नवंबर, 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो भारत सरकार के सचिव के पद और वेतनमान में 10.06.2024 से दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर लागू सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।"

