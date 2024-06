Ambuja Cements acquires Penna Cement: 10422 करोड़ रुपये में डील, अडाणी समूह ने इस दिग्गज सीमेंट कंपनी का किया अधिग्रहण, जानें शेयर बाजार में असर

Highlights Ambuja Cements acquires Penna Cement: अधिग्रहण अंबुजा सीमेंट की तेज विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Ambuja Cements acquires Penna Cement: भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच प्रदान करके गेमचेंजर साबित होंगे। Ambuja Cements acquires Penna Cement: पीसीआईएल का अधिग्रहण करके, अंबुजा दक्षिण भारत में अपनी बाजार पर कब्जा करेगा।

Ambuja Cements acquires Penna Cement: अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी ने एक और कारनामा किया। अडाणी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने 10,422 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर पेन्ना सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया है। पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीसीआईएल) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। अंबुजा सीमेंट्स ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "अधिग्रहण पूरा करने की सांकेतिक समय अवधि 3-4 महीने के भीतर है।" पीसीआईएल की स्थापना 24 अक्टूबर, 1991 को हैदराबाद, तेलंगाना (भारत) में हुई थी और यह सीमेंट निर्माण के व्यवसाय में है।

