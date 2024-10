CCTV Footage: पीएम मोदी द्वारा बांग्लादेश को भेंट की गई देवी काली का मुकुट हुआ चोरी, CCTV कैद हुआ चोर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेश को भेंट की कई देवी काली का मुकुट चोरी हो गया। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें दिखाया गया है कि सफेद टी-शर्ट और नीली जींस पहने एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी काली मंदिर में प्रवेश किया, धार्मिक वस्तु - कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में बांग्लादेश को उपहार में दिया गया मुकुट - उठाया और परिसर से बाहर निकल गया।

रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को मंदिर से मुकुट गायब था। डेली स्टार ने गुरुवार को बताया कि सतखीरा के श्यामनगर में जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने उपहार में दिया था, चोरी हो गया।

रिपोर्ट में मंदिर के पुजारी के हवाले से कहा गया है कि वह दिन भर की पूजा-अर्चना पूरी करने के बाद दोपहर 2:00 बजे मंदिर से चले गए थे। कुछ ही देर बाद मंदिर के सफाई कर्मचारी परिसर की सफाई करने के लिए अंदर आए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भगवान के सिर से मुकुट गायब था।

पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वे चोर की पहचान करने के लिए मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं। एक दिन बाद, सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज प्रसारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि वीडियो क्लिप में वह क्षण दिखाया गया है जब मंदिर से मुकुट चोरी हुआ था। मिंट वीडियो की पुष्टि नहीं कर सका।

काली आभूषण चोरी कैमरे में कैद: बांग्लादेश में मंदिर से मोदी द्वारा उपहार में दिया गया मुकुट चोरी हो गया। सतखीरा में जेशोरेश्वरी मंदिर के कर्मचारियों ने गुरुवार को बताया कि चांदी और सोने की परत चढ़ा हुआ मुकुट गायब हो गया है।

इस बीच, बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग ने चोरी की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा अधिकारियों से सामान बरामद करने तथा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया। एक्स पर एक पोस्ट में, उच्चायोग ने कहा, "हमने 2021 में बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्वारा जेशोरेश्वरी काली मंदिर (सतखिरा) को उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की रिपोर्ट देखी है। हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट को बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।"

