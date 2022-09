राजस्थान: घर वापस जा रहे भाजपा नेता कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच जारी

Highlights भाजपा नेता कृपाल सिंह की राजस्थान के भरतपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। रंजीता कोली कृपाल सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचीं।

जयपुर:राजस्थान के भरतपुर में भाजपा नेता कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमलावरों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हमलावर दो बाइक और ढेर सारी कारों पर आए और कृपाल सिंह पर उस समय फायरिंग कर दी जब वह रविवार रात अपनी कार से सर्किट हाउस से घर जा रहे थे।

Breaking: Kirpal Singh, close aide of BJP MP Ranjeeta Koli, shot dead in Rajasthan's Bharatpur. Few days back, mining mafia had attacked the car of Koli when she was inside it.