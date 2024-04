नूंह हिंसा के मुख्य आरोपी बिट्टू बजरंगी ने की एक शख्स की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

Highlights नूंह हिंसा के आरोपी और गौरक्षक बिट्टू बजरंगी जो जमानत पर बाहर है बिट्टू बजरंगी और उसके गिरोह ने एक व्यक्ति को पीट दिया और अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है

नई दिल्ली: नूंह हिंसा के आरोपी और गौरक्षक बिट्टू बजरंगी जो जमानत पर बाहर है, हाल में सामने आए वीडियो में वो और उसके साथी एक व्यक्ति को छड़ी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना की पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया है और अब यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, वह व्यक्ति दो युवा लड़कियों को गलत इरादों से अपने कमरे में फुसलाकर ले जा रहा था और इस बात का पता बिट्टू और उसकी गैंग को चल गया। इसके बाद बिट्टू का गिरोह उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए बिट्टू के घर के पास ले आया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी बैठा हुआ नजर आया। इस पूरी घटना पर हिंदुस्तान टाइम्स पूरी तरह से इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यह काफी वायरल हो रहा है।

यह पूरी घटना बजरंगी के घर के पास घटित हुई, जहां उसके सहयोगियों ने उस व्यक्ति को पहले तो जमीन पर गिराया और फिर पकड़ लिया। इसके बाद क्या था बिट्टू बजरंगी ने सीधे छड़ी से उस पर वार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक किसी ने भी इस केस में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।

Cow viglante @bittubajrangi34#bittubajrangi in controversy yet again as he thrashes a youth in presence of a cop. The youth according to him was luring two young girls into his room with malicious intentions. Bajrangi's gang brought him to Bajrangi to teach a 'Lesson'.… pic.twitter.com/yfplmzkhdG