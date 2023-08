वीडियो: "ये मेरा एरिया है और हम यहां के मवाली....", बिहार के जहानाबाद में बदमाश ने सरकारी कर्मचारी पर तानी पिस्तौल, धमकी देते हुए निर्देशों के पालन की दी चेतावनी

Highlights ऐसे में पुलिस के घटनास्थल तक पहुंचते ही वे वहां से फरार हो गए थे। बिहार के जहानाबाद में बदमाशों ने एक सरकारी अधिकारी को धमकाया है। यही नहीं एक बदमाश ने अधिकारी के साथ मारपीट की है और उसका फोन छिनने की कोशिश की है।

पटना:बिहार के जहानाबाद में एक सरकारी अधिकारी को कुछ बदमाशों द्वारा धमकाने और उसके फोन छिनने की घटना का एक वीडियो सामने आया है। जारी वीडियो में दो बदमाश को देखा गया है जो एक सरकारी अधिकारी को धमकाने और उसके साथ धक्का-मुक्की करते हुए देखा गया है।

वीडियो के हवाले से यह दावा है कि आरोपी खुद को इलाके का बदमाश बताता है और अधिकारी को उसके निर्देशों का पालन करने की चेतावनी देता है। वायरल हो रहे इस वीडियो को देख कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

जारी इस वीडियो में यह देखा गया है कि मुख्य आरोपी ओम प्रकाश उर्फ ​​बद्दू यादव अपने एक साथी के साथ सरकारी ऑफिस में बैठा हुआ है। वीडियो में यादव और अधिकारी के बीच बहस भी होते हुए देखा गया है। यही नहीं क्लिक के शुरुआत में ही यादव द्वारा सरकारी अधिकारी पर पिस्तौल ताने हुए और उसे धमकाते हुए देखा गया है।

