Elvish Yadav: सिस्टम हुआ हैंग, सांप जहर सप्लाई करवाते थे एल्विश, एफआईआर दर्ज, जानिए ओटीटी विनर ने क्या दिया जवाब

Highlights सोशल मीडिया के स्टार और बिग बॉस सीजन-2 के ओटीटी विनर एल्विश यादव पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है एल्विश पर आरोप है कि वह पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करवाते थे। एल्विश ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कहा बेबुनियाद

Elvish Yadav: सोशल मीडिया के स्टार और बिग बॉस सीजन-2 के ओटीटी विनर एल्विश यादव पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एल्विश पर आरोप है कि वह पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करवाते थे। उनकी एक वीडियो भी सामने आई है। जिसमें वह एक सांप को हाथ में रखे हुए हैं और बगल में एक महिला भी साथ में है। दरअसल, नोएडा पुलिस ने गुरुवार देर रात एक रेव पार्टी का भंडाभोड़ किया है। पुलिस ने यहां से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक कोबरा (सांप) भी बरामद किया है। सोशल मीडिया पर एल्विश यादव ट्रेंडिंग में हैं और कहा जा रहा है कि एल्विश यादव गिरफ्तार हो गए हैं। इधर, एल्विश ने सामने आकर सच्चाई बताई है।

आइए जानते हैं उन्होंने वीडियो संदेश में क्या कहा

एल्विश ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से करीब एक मिनट की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव। आज सुबह उठा हूं तो देखा है कि मेरे खिलाफ मीडिया में कैसी कैसी खबरें फैल रही हैं। एल्विश ने इन सभी खबरों को फेक और बेबुनियाद बताया।

This is Elvish Yadav



A Kattar Hindu, he has been most vocal about hindutva



Recently he won BigBoss OTT and has many projects lined up and many were unable to see a Hindu rise



Hence, people who are jealous of him use fake allegations to defame him, first it was Gamla Chor… pic.twitter.com/Li7TWoHjnA — TheSkywalker🇮🇳 (@iUtkarshNeil) November 3, 2023

खबरें चलाई जा रही हैं कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं मैं नशीली उत्पादों को सप्लाई करवाता हूं। यह सब बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हूं।

उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं अगर 0.1 फीसदी मैं शामिल हूं या यह साबित हो जाए मैं इन सब चीजों में हूं तो मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया है कि जब तक कोई ठोस सबूत न मिल जाए मेरे खिलाफ गलत खबर चलाकर मेरा नाम खराब न करें।

He is kind and a genuine guyz



STOP DEFAMING ELVISH#Elvisha#ElvishYadavpic.twitter.com/ky0QwC8mIC — Unnati Gupta (@guptaunnati06) November 3, 2023

[MASSIVE EXPOSE]



One more wicket down from the right wing as Noida Police has done an exclusive raid and registered FIR against Elvish Yadav.💥👇



Elvish, a BJP supporter who met Manoharlal Khattar and Smiriti Irani is found doing illegal parties.



He organized rave parties in… pic.twitter.com/J69jPQ5iBT — Amock (@Politics_2022_) November 3, 2023

क्या है मामला

इंडिया टूडे की खबर के अनुसार, उन्हें नोएडा पुलिस ने जानकारी दी है कि जिस जगह पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। वहां से पांच कोबरा सहित 9 सांप का जहर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया। साथ ही खुलासा किया कि वे बिग बॉस ओटीटी विनर की पार्टियों में सांप सप्लाई करते थे।

Massive respect for BJP leader Maneka Gandhi whose NGO busted chhapri Elvish Yadav's rave party and exposed him completely.



Hope the BJP doesnt sack her for this. pic.twitter.com/94VaqOAIf6 — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) November 3, 2023

पुलिस को पीपल फॉर एनिमल (पीएफए) संगठन के पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता ने शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया कि एल्विश नोएडा के फार्महाउसों में सांपों और जहर के साथ वीडियो शूट करते हैं।

Elvish Yadav after the party. 😭 pic.twitter.com/xPxw1Azqn0 — Narundar (@NarundarM) November 3, 2023

इसके बाद पुलिस ने जाचं शुरु कर दी। पीएफए का आरोप है कि ये लोग अवैध रूप से रेव पार्टियां आयोजित करते थे, जहां विदेशी महिलाओं को सांप के जहर और अन्य प्रकार की दवाओं का सेवन करने के लिए आमंत्रित किया जाता था।

This Chhapri, BJP's poster boy Elvish Yadav, with whom Haryana’s CM does public shows and gives Youth Icon award, turned out to be a terrible drug addict.



Elvish hosts and organizes rave parties. From Russian/ foreign girls ,Snake venom to all types of drugs/heroines…everything… pic.twitter.com/RlshZ70NNt — Avishek Goyal (@AG_knocks) November 3, 2023

Web Title: bigg boss ott 2 winner elvish yadav Supply snake poison may be arrested