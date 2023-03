बेंगलुरु: बाइक सवार युवक को ऑटोरिक्शा चालक ने दी धमकी, 'दूसरे देश का बंदा' बताकर कहे अपशब्द, वीडियो वायरल होने पर केस हुआ दर्ज

Highlights बेंगलुरु के एक ऑटोरिक्शा चालक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटोरिक्शा चालक द्वारा एक बाइक सवार युवक को धमकाया जा रहा है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में केस भी दर्ज किया है।

बेंगलुरु: सोशल मीडिया पर एक ऑटोरिक्शा चालक का कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह एक बाइक टैक्सी सवार को धमकी देते हुए देखा गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटोरिक्शा चालक बाइक वाले का हेलमेट तोड़ रहा है और उसे अपशब्द भी कह रहा है।

इस वीडियो को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने शूट किया है जिसे बाद में वह अपलोड कर पुलिस से मामले में एक्शन की अपील की है। ऐसे में वीडियो के सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस भी एक्शन में आई है और मामला दर्ज किया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो के शुरुआत में एक कथित ऑटोरिक्शा चालक को देखा जा सकता है जो अपने हाथ में लिए हुए मोबाइल को जमीन पर पटकता है। इसके बाद ऑटोरिक्शा चालक को बाइक सवार एक युवक के तरह हाथ बढ़ाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हुए देखा गया है।

Strict action should be taken against this auto driver under the law.

Is there no such thing as law in Bangalore City?@BlrCityPolice@BlrCityPolice@CPBlr@tv9kannadapic.twitter.com/Uaa4Am9OPV