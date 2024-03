Badaun Double Murder: पहले मांगी चाय फिर रेत दिया गला, बदायूं में कातिल बना पड़ोसी; दो मासूमों को उतारा मौत के घाट

Badaun Double Murder: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। खबर है बदायूं के बाबा कॉलोनी की जहां दो मासूम भाईयों की बेरहमी से हत्या के बाद आरोपी शख्स भागने लगा। भागते शख्स को देख सभी लोगों ने उसका पीछा किया और फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन आरोपी की तलाश की। पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही लेकिन वह पुलिस से बचकर भागने लगा जिसके बाद मुठभेड़ में आरोपी की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम साजिद है जो कि मृतक बच्चों का पड़ोसी है। आरोपी साजिद कल शाम करीब 7:30 बजे घर में घुसा और छत पर गया जहां बच्चे खेल रहे थे। उसने दो बच्चों पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। फिर वह नीचे आया जहां भीड़ ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भाग निकला। पुलिस टीमें तब हरकत में आईं जब उन्हें पता चला कि आरोपी भाग गया है। आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हत्या का हथियार और रिवॉल्वर बरामद कर लिया गया है।

#WATCH | Budaun Double Murder Case | SSP Budaun, Alok Priyadarshi says, "The accused Sajid...entered the house yesterday at around 7:30 pm and went to the terrace where the children were playing. He attacked the two children and murdered them. He then came down where the crowd… pic.twitter.com/popxtAAqC7 — ANI (@ANI) March 20, 2024

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में मृतक बच्चों के परिवार ने कहा है उन्होंने आरोपी के भाई जावेद का नाम भी बताया। उसकी तलाश के लिए टीमें काम कर रही हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

In UP's Badaun, 2 children were murdered with an axe, accused Javed killed in police encounter!!



Two brothers Ayush (14 years) and Honey (6 years) were playing on the terrace when Javed brutally murdered both of them.



Angry people created a ruckus, heavy police deployment,… pic.twitter.com/3cN8O5rDju — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) March 19, 2024

क्यों पड़ोसी बना कातिल?

गौरतलब है कि विनोद कुमार सिंह बाबा कॉलोनी में रहते हैं जहां पर उनकी पत्नी और तीन बच्चे भी साथ में रहते हैं। उनके घर के सामने साजिद सैलून की दुकान चलाता है। घर के पास रहने के कारण परिवार और आरोपी के बीच संबंध अच्छे थे। मंगलवार को वारदात से पहले पड़ोसी साजिद विनोद कुमार के घर में दाखिल हुआ जहां उनकी पत्नी और तीन बच्चे अकेले थे।

#WATCH | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case | Surviving brother of the two deceased children and eyewitness to the incident says, "The man from salon had come here. He took my brothers upstairs, I don't know why he killed them. He tried to attack me too, but I pushed away… pic.twitter.com/GlNfJkRfKC — ANI (@ANI) March 20, 2024

आज तक के अनुसार, साजिद को आता देख विनोद कुमार की पत्नी उनके लिए चाय बनाने चली गई। इस दौरान साजिद ने घर का ध्यान से ब्यौरा लिया और वह ऊपर छत पर चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। साजिद ने मौका देखते ही तीनों बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसके बाद दो भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई लेकिन तीसरे बच्चे को घायल अवस्था में फौरन अस्पताल ले जाया गया। डीएम ने कहा, "बच्चों की उम्र लगभग 11 और 6 साल थी।"

#WATCH | Budaun, Uttar Pradesh Double Murder Case | Bodies of the deceased brought to their home after post-mortem. pic.twitter.com/c1Hj8iNYqO — ANI (@ANI) March 20, 2024

आईजी राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। उन्होंने कहा, "हम आगे की जांच के बाद उनके विवरण का खुलासा करेंगे।"

बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मनोज कुमार ने कहा, "हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह जांच के दौरान पता चलेगा।" हालांकि, खबरों के मुताबिक, यह घटना पैसों के विवाद के कारण हुई है क्योंकि आरोपी ने मृतक बच्चों के पिता से 5,000 रुपये की मांग की थी।

यह घटना सिविल लाइंस थाने की मंडी पुलिस चौकी से कुछ दूर पर ही हुई। वारदात के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की हालांकि, वह भाग निकला। पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली फौरन आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जिसके बाद मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।

मर्डर के बाद इलाके में तनाव

बदायूं में इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा भर गया। लोगों ने आरोपी की दुकान तोड़ डाली और प्रदर्शन किया। मंडी समिति चौकी के पास स्थित बाबा कॉलोनी में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई क्योंकि स्थानीय लोगों ने भयानक दोहरे हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case: Heavy police deployment outside the house of the deceased children in Budaun.



Two children were murdered in Baba Colony near the Mandi Samiti outpost yesterday. The accused was killed in retaliatory firing by the Police. pic.twitter.com/0tYf8KS6mu — ANI (@ANI) March 20, 2024

बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मनोज कुमार ने कहा कि घटना के बाद कुछ लोग उत्तेजित हो गए और उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा है। इस बीच, पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों ने आज सुबह उस शहर में फ्लैग मार्च किया, जहां यह घटना हुई थी।

#WATCH | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case | Police officers and security personnel conduct flag march in the city this morning.



Two children were murdered in Baba Colony near the Mandi Samiti outpost yesterday. pic.twitter.com/drheLoBIoV — ANI (@ANI) March 20, 2024

Web Title: Badaun Double Murder neighbor killed Two innocent children accused killed by the police