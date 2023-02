असम: बारपेटा जिले के सोरभोग इलाके में दो गुटों के बीच हुई हिंसा, महिला समेत 3 लोगों की मौत, कई घायल

बारपेटा (असम): असम के बारपेटा जिले के सोरभोग इलाके में पारिवारिक विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प हुई। जिसमें एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Assam | At least three people including a woman killed and several others injured in a clash between two groups over a family dispute in Sorbhog area in Barpeta district. 14 persons detained till now: Police