Salman Khan Firing Case: सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले अनुज थापन की मौत, पुलिस कस्टडी में की खुदखुशी

Accused Anuj Thapan Suicide: एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग करने के आरोपी अनुज थापन (Anuj Thapan) की मौत हो गई है। बुधवार को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बताया कि अनुज ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने की कोशिश की जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में अनुज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Salman Khan residence firing case | Accused Anuj Thapan who attempted suicide in custody has been declared dead by doctors at the hospital: Mumbai Police https://t.co/3OMrikn0nP