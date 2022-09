Ankita Bhandari Murder Case: वनंतरा रिसॉर्ट में वीआईपी लोगों के लिए लाई जाती थीं लड़कियां, पूर्व कर्मचारी का दावा

Highlights वनंतरा रिसॉर्ट में पूर्व कर्मचारी ने 3 महीने (मई से जुलाई तक) किया था काम उसने बताया- पुलकित और अंकित के द्वारा वहां लड़कियों से गलत व्यवहार किया जाता था पूर्व कर्मचारी ने बताया - वे वहां वीआईपी लोगों के लिए लड़कियां लाते थे

देहरादून/ऋषिकेश: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वनंतरा रिसॉर्ट से जुड़े काले राज़ परत दर परत खुलते जा रहे हैं। रिसॉर्ट की एक पूर्व कर्मचारी ने पुलकित आर्य पर दुर्व्यवहार करने और मौखिक रूप से गाली देने का आरोप लगाया है। अंकिता हत्याकांड में वह मुख्य आरोपी है। इतना ही नहीं, पूर्व कर्मचारी ने आरोपियों और सिसॉर्ट से जुड़ी काली करतूतों से परदा हटाया है।

पूर्व कर्मचारी ने एएनआई से कहा, मैंने मई में वनंतरा रिजॉर्ट जो कि ऋषिकेश में स्थित है उसे ज्वाइन किया था। लेकिन जुलाई में वहां नौकरी छोड़ दी। उसने बताया कि अंकित गुप्ता (आरोपी) और पुलकित आर्य ने लड़कियों के साथ शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। पूर्व कर्मचारी ने कहा कि उनके द्वारा वहां लड़कियों को लाया जाता था, क्योंकि वीआईपी वहां आते थे।

बता दें कि अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ (रिसॉर्ट प्रबंधक) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंड़ारी की हत्या और साक्ष्यों को मिटाने का आरोप है। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में अंकिता के डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। हालाँकि, रिपोर्ट में मृत्यु से उसके शरीर में चोटों के भी निशान मिले हैं।

