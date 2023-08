Ahmedabad: खड़े ट्रक से टकराया मिनी-ट्रक, पांच महिलाओं, तीन बच्चों और दो पुरुषों की मौत, दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा

Highlights घटना राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग पर बगोदरा गांव के पास उस समय हुई। लोगों का एक समूह पड़ोसी सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला से अहमदाबाद लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।

अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक मिनी ट्रक एक खड़े ट्रक से टकरा गया, जिससे मिनी ट्रक में सवार 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।

जिले के पुलिस अधीक्षक अमित वसावा ने बताया कि यह घटना राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग पर बगोदरा गांव के पास सुबह करीब 11 बजे हुई। उन्होंने बताया कि पीड़ित पड़ोसी सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला से अहमदाबाद लौट रहे था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की।

At least 10 killed, 3 injured as mini-truck rams into stationary vehicle in Gujarat's Ahmedabad district: Police