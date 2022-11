वीडियो: केवल गाड़ी पर टेक लगाकर खड़े होने पर 6 साल की बच्चे को मिली ऐसी सजा, आरोपी चालक गिरफ्तार

तिरुवनन्तपुरम: उत्तरी केरल के कन्नूर जिले के थालास्सेरी में गुरुवार की रात एक व्यक्ति ने छह साल के एक प्रवासी बच्चे को उसकी कार पर झुक कर खड़े होने के लिए बेरहमी से लात मार दी है। सीसीटीवी में कैद उक्त घटन का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के साथ ही, समाचार चैनलों ने इसका प्रसारण शुरू किया है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार सुबह हिरासत में ले लिया है।

कथित घटना के एक वीडियो में, राजस्थान के प्रवासी श्रमिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले लड़के को यहां एक व्यस्त सड़क के किनारे खड़ी कार पर झुके हुए देखा जा सकता है। गुस्से में कार मालिक को बच्चे से कुछ पूछने के बाद उसकी छाती पर बेरहमी से लात मारते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो में, कुछ स्थानीय लोगों को यहां के पास पोनयमपालम निवासी शिहशाद नामक व्यक्ति के अमानवीय कृत्य पर सवाल करते हुए भी देखा जा सकता है। आरोपी ने अपने कृत्य को सही ठहराते हुए कहा कि लड़का बहुत देर से उसके वाहन के पास खड़ा था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था।

Police refused to register FIR and tried to protect the perpetrator. It was the natives who took the child to the hospital. This incident shook the conscience of the Keralites. Stringent action should be taken against the police officers who tried to downplay the issue. pic.twitter.com/xJwFJAQmZh