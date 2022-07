Zimbabwe vs Netherlands, Final: आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज के साथ जिम्बाव्वे, टी20 विश्व कप का टिकट कटाया, नीदरलैंड को 37 रन से हराया

Highlights जिम्बाब्वे के खिलाड़ी सिकंदर राजा को मैन ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। जिम्बाब्वे का पहला मैच प्रतियोगिता के दूसरे दिन साथी क्वालीफार आयरलैंड के खिलाफ 17 अक्टूबर को होगा।

Zimbabwe vs Netherlands, Final: जिम्बाब्वे ने रविवार को यहां नीदरलैंड को 37 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के बी क्वालीफायर को जीतकर 2022 टी20 विश्व कप के पहले दौर में ग्रुप बी में अंतिम स्थान पक्का किया।

जिम्बाब्वे ने ग्रुप बी में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज के साथ आस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप में जगह बनायी। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी सिकंदर राजा को मैन ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। आस्ट्रेलिया इस साल 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा।

