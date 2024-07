Zim vs Ind 2024: आज शाम 4.30 बजे से तीसरा मैच, सीरीज 1-1 से बराबरी पर, ये तीन धुरंधर लौटे, गिल किसे करेंगे बाहर, जुड़िए लाइव अपडेट के साथ...

Highlights Zimbabwe vs India, 3rd T20I Live Score 2024 IND vs ZIM Live Streaming: यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे की वापसी हो रही है। Zimbabwe vs India, 3rd T20I Live Score 2024 IND vs ZIM Live Streaming: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। Zimbabwe vs India, 3rd T20I Live Score 2024 IND vs ZIM Live Streaming: पहले मैच में 13 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था।

Zimbabwe vs India, 3rd T20I Live Score 2024 IND vs ZIM Live Streaming: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को जिम्बाब्वे ने पहले टी20I में ह्ररा दिया। चौंकाने वाली हार से वापसी करते हुए हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे टी20I में सिकंदर रजा एंड कंपनी को 100 रनों से हराया। दूसरे मैच में जीत ने भारत को सीरीज 1-1 से बराबर करने में मदद की और युवा भारतीय टीम अब जीत की लय बरकरार रखते हुए शेष तीन मैचों में भी विजयी होकर विदेशी धरती पर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। अभिषेक शर्मा ने 46 गेंदों में शतकीय पारी खेलकर सुर्खियां बटोरीं।

युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल, विकेटकीपर संजू सैमसन और ऑलराउंडर शिवम दुबे जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी तीन टी20I के लिए भारतीय टीम में वापस आ गए हैं, जो क्रमशः 10, 13 और 14 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। पहले मैच में 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे मैच में बोर्ड पर कुल 234 रन बनाए।

Zimbabwe vs India, 3rd T20I Live Score 2024 IND vs ZIM Live Streaming: भारत बनाम जिम्बाब्वे लाइव स्ट्रीमिंग विवरण

तीसरा टी20 मैच कब देखें? बुधवार 10 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे IST से खेला जाएगा।

भारत में लाइव प्रसारण कहां देखें? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी पर प्रसारण करेगा। सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 (हिंदी) एसडी और एचडी, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 (तमिल या तेलुगु) और सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एसडी और एचडी पर किया जाएगा।

तीसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां होगा? भारत में IND vs ZIM, T20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

Zimbabwe vs India, 3rd T20I Live Score 2024 IND vs ZIM Live Streaming: दोनों देश की टीम-

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, तुषार देशपांडे।

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), फराज अकरम, ब्रायन बेनेट, जोनाथन कैंपबेल, टेंडाइ चतारा, ल्यूक जोंगवे, इनोसेंट केइया , क्लाइव एम, वेसली मेदेवेरे, टी मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाजा, ब्रेंडन मावुता, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डियोन मायर्स , एंटम नकवी, रिचर्ड एंगारावा, मिल्टन शुम्बा।