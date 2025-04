RR vs GT: कप्तान शुभमन गिल की धाकड़ बल्लेबाजी, गुजरात टाइटंस ने बनाए 209 रन...

Highlights RR vs GT: कप्तान शुभमन गिल की धाकड़ बल्लेबाजी, गुजरात टाइटंस ने बनाए 209 रन...

RR vs GT : गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज जयपुर में आईपीएल का 47वां मैच खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, वहीं गुजरात टाइटंस ने शानदार बल्लेबाजी की सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 30 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 चुके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 50 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके बाद जॉस बटलर ने 26 गेंदों में 50 की शानदार पारी खेली, वॉशिंगटन सुंदर ने 8 गेंद में 13 रन की पारी खेली, पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 209 रनों का स्कोर खड़ा किया।

Opening the gates in style! 🤝



Shubman Gill and Sai Sudharsan once again set the tone with a blazing start 💪#GT are 53/0 at the end of the powerplay.



Updates ▶ https://t.co/HvqSuGhrbl#TATAIPL | #RRvGT | @gujarat_titanspic.twitter.com/gjWqxIpAoU— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2025