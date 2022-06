Zimbabwe vs Afghanistan: रहमत, शाहिदी और नबी ने किया धमाल, अफगानिस्तान ने जिंबाब्वे को 60 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एक बार फिर खुद को प्रबल दावेदार साबित किया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 276 रन बनाए। मेजबान टीम को 216 रन पर ढेर कर दिया।

Zimbabwe vs Afghanistan: रहमत शाह के 94 रन और मोहम्मद नबी के चार विकेट की बदौलत अफगानिस्तान ने यहां पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिंबाब्वे को 60 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 2014 से जिंबाब्वे के खिलाफ पांच एकदिवसीय सीरीज खेली हैं और इसमें से एक भी उसने नहीं गंवाई।

मेहमान टीम ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एक बार फिर खुद को प्रबल दावेदार साबित किया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 276 रन बनाए और फिर मेजबान टीम को 216 रन पर ढेर कर दिया। शाह और कप्तान हशमातुल्लाह शाहिदी ने सतर्क शुरुआत के बाद आकर्षक शॉट खेले।

