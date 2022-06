Zimbabwe vs Afghanistan: वनडे 3-0 से जीतने के बाद टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 21 रन से हराया

Highlights तीसरा मैच मंगलवार को खेला जाएगा। सलामी बल्लेबाज इनोसेंट काइया ने 54 और सिकंदर रजा ने 41 रन बनाये। नजीबुल्लाह जादरान के 57 और कप्तान मोहम्मद नबी के नाबाद 43 रन की मदद से पांच विकेट पर 170 रन बनाये।

Zimbabwe vs Afghanistan: अफगानिस्तान ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 21 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। अफगानिस्तान ने इससे पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया था।

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नजीबुल्लाह जादरान के 57 और कप्तान मोहम्मद नबी के नाबाद 43 रन की मदद से पांच विकेट पर 170 रन बनाये। जिम्बाब्वे इसके जवाब में सात विकेट पर 149 रन ही बना पाया।

उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज इनोसेंट काइया ने 54 और सिकंदर रजा ने 41 रन बनाये। अफगानिस्तान के लिये स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने 32 रन देकर दो जबकि तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने 19 रन देकर एक विकेट लिया। तीसरा मैच मंगलवार को खेला जाएगा।

