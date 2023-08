युवराज सिंह के घर गूंजी किलकारी, पत्नी हेजल कीच ने दिया बेटी को जन्म; क्रिकेटर ने शेयर की तस्वीरें

Highlights युवराज सिंह, हेज़ल कीच ने नवजात बेटी का स्वागत किया युवराज सिंह ने शेयर की नवजात बेटी की फोटो युवराज, हेजल ने नवजात बेटी का नाम ऑरा रखा

नई दिल्ली: भारत के पूर्व ऑलराउंडर और विश्व कप विजेता क्रिकेटरयुवराज सिंह ने पत्नी हेजल कीच के साथ अपनी नवजात बेटी का स्वागत किया है। क्रिकेटर दूसरी बार पिता बनने से बहुत खुश हैं।

अभी कुछ समय पहले, युवराज ने अपने आईजी हैंडल पर दुनिया को खुशखबरी सुनाने के लिए एक मनमोहक तस्वीर डाली।

युवराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, "रातों की नींद हराम हो गई है क्योंकि हम अपनी छोटी राजकुमारी आभा का स्वागत करते हैं और अपने परिवार को पूरा करते हैं।"

Sleepless nights have become a lot more joyful as we welcome our little princess Aura and complete our family ❤️ @hazelkeechpic.twitter.com/wHxsJuNujY