Darjeeling Lok Sabha Seat: 'चौके-छक्के की बरसात', मोदी के मंत्री बने, क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाज

Darjeeling Lok Sabha Seat: लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस बीच थकान दूर करने के लिए क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट की पिच पर पहुंच कर जमकर चौके-छक्के लगाए हैं। खास बात यह है कि हाथ में बल्लेबाज थामे अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के सांसद राजू बिस्ता की गेंद पर गजब के शॉर्ट खेले।

While campaigning in Gorubathan, Darjeeling along with Darjeeling MP Raju Bista, Union Sports Ministers Anurag Thakur (@ianuragthakur) saw some youths playing cricket. Thakur got down from the car and went to meet them. He also made some good cricketing shots on the bowling of… pic.twitter.com/kUQxsmQbzQ — Press Trust of India (@PTI_News) April 15, 2024

यहां बताते चले कि अनुराग ठाकुर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब वह गुजर रहे थे तो ग्राउंड में देखा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। गाड़ी से उतरकर मंत्री अनुराग ठाकुर मैदान में पहुंचे। खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। ठाकुर ने पूछा कि क्या चल रहा है। इस पर खिलाड़ियों ने जवाब दिया मैच चल रहा है फाइनल। इस पर ठाकुर ने सभी को शुभकामनाएं दी। इसी दौरान उन्होंने हाथ में बल्ला थाम लिया। उन्होंने राजू बिस्ता की गेंद पर कुछ अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स भी लगाए।

Today, I joined Hon'ble Union Minister Sh. @ianuragthakur ji, and our Alliance Party leaders, BJP leaders and karyakartas, and prominent citizens of Gorubathan in addressing the 2024 Election campaign meeting.



दार्जिलिंग है तैयार, फिर एक बार मोदी सरकार#PhirEkBaarModiSarkarpic.twitter.com/hAM8zTm6Az — Raju Bista (Modi Ka Parivar) (@RajuBistaBJP) April 15, 2024

कौन हैं दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता

दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता पर भरोसा दिखाते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दूसरी बार लोकसभा का टिकट दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चार लाख वोट से जीत हासिल की थी। संसदीय क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता भी काफी अधिक है और यही वजह है कि भाजपा ने दूसरी बार इस सीट पर कमल खिलाने के लिए उन्हें मौका दिया है।

On the way to Gorubathan today, I joined Sh. @ianuragthakur ji today in taking the blessings of Mahakaali Maa at Shivokeshwari #KaliMandir



Being from the mountains himself, Anurag ji has a soft corner for our region. Our shared faith & culture further strengthens our connection. pic.twitter.com/u3L5ffz3VZ — Raju Bista (Modi Ka Parivar) (@RajuBistaBJP) April 15, 2024

साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। मौजूदा सांसद को भरोसा है कि यहां पर उनकी जीत होगी। क्योंकि, केंद्र में मोदी सरकार ने काम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोरुबथान में चुनावी प्रचार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा इस बार अभूतपूर्व प्रदर्शन करने जा रही है। कमल निशान की बढ़ी लोकप्रियता देख कर ममता दीदी डरी हुई है।

