IPL 2024: रोहित शर्मा से महिला फैन ने की ये गुजारिश, बिना देरी के मुंबई के पूर्व कप्तान ने भर दी हामी, यहां देखें पूरा वीडियो

Highlights IPL 2024: मुंबई के मैच से पहले एक फैन ने रोहित शर्मा से किया ये अनुरोध IPL 2024: रोहित शर्मा ने भर दी हामी IPL 2024: अब दोनों का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है

IPL 2024: युवा फीमेल फैन को मैच से पहले हो रहे प्रेक्टिस सेशन में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से मिलने मौका मिला। इस दौरान उसने सबसे पहले क्रिकेटर रोहित शर्मा के पांव छुने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने युवा फीमेल फैन को उठाते हुए, ऐसा करने से मना किया। फिर महिला ने रोहित के पोस्टर को उनके सामने रखकर उस पर हस्ताक्षर करने की गुजारिश की। रोहित ने बिना देरी किए लड़की की मांग पर हामी भर दी और हस्ताक्षर कर दिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वायरल हुए एक वीडियो में, एक महिला को मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान की तस्वीर लेकर रोहित शर्मा से मिलते और उनके पैर छूने की कोशिश करते हुए देखा गया। वीडियो में 36 वर्षीय खिलाड़ी चित्र पर हस्ताक्षर करने के प्रशंसक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

घेरलू में हुए पहले मैच क्या रहा था रिजल्ट?

मुंबई इंडियंस IPL 2024 में अपना दूसरा घरेलू मैच रविवार दोपहर को प्रतिष्ठित स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। पांच बार के आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इससे पहले घरेलू मैदान पर हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की मेजबानी की थी लेकिन सीजन की अपनी घरेलू हार दर्ज की।

A fan meets Rohit Sharma & touches his feet at the Wankhede stadium. 💥 pic.twitter.com/LsWwFUCbRg