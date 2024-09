Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: 31 गेंद में फिफ्टी, यशस्वी जयसवाल का धमाल, चौके और छक्के की बारिश, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक ऋषभ पंत के नाम है। Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: 28 गेंद में श्रीलंका के खिलाफ फिफ्टी पूरे किए थे। Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: बांग्लादेश को पहली पारी में 233 रन पर आउट कर दिया।

Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: यशस्वी जयसवाल ने कमाल कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 31 गेंद में अर्धशतक बना डाला। टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज़ फिप्टी का रिकॉर्ड बनाया। भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक ऋषभ पंत के नाम है। 28 गेंद में श्रीलंका के खिलाफ फिफ्टी पूरे किए थे।

Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज़ 50 (गेंदों का सामना करके)-

28 ऋषभ पंत बनाम एसएल बेंगलुरु 2022

30 कपिल देव बनाम पाक कराची 1982

31 शार्दुल ठाकुर बनाम इंग्लैंड द ओवल 2021

31 यशस्वी जयसवाल बनाम बैन कानपुर 2024

32 वीरेंद्र सहवाग बनाम इंग्लैंड चेन्नई 2008।

Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: एक कैलेंडर वर्ष में एक टीम द्वारा सर्वाधिक छक्के-

90* भारत, 2024

89 इंग्लैंड, 2022

87 भारत, 2021

81 न्यूज़ीलैंड, 2014

71 न्यूज़ीलैंड, 2013।

Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ टीम शतक (ओवरों का सामना)-

10.1 भारत बनाम बांग्लादेश, कानपुर 2024

12.2 भारत बनाम वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, 2023

13.1 एसएल बनाम बांग्लादेश, कोलंबो एसएससी 2001

13.4 बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज, मीरपुर, 2012

13.4 इंग्लैंड बनाम पाक, कराची, 2022

13.4 इंग्लैंड बनाम पाक, रावलपिंडी, 2022

13.6 ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पर्थ, 2012।

भारत ने टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश को पहली पारी में 233 रन पर आउट कर दिया। मोमिनुल हक 107 रन बनाकर नाबाद रही जबकि बांग्लादेशी पारी 74 . 2 ओवर में खत्म हो गई। लंच के बाद छह विकेट पर 205 रन से आगे खेलते हुए बांग्लादेश ने 28 रन के भीतर चार विकेट गंवा दिये। भारत के लिये जसप्रीत बुमराह ने तीन जबकि आकाश दीप, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज ने दो दो विकेट लिये।

That's the milestone wicket for @imjadeja 👏👏



He picks up his 300th Test wicket. Becomes the 7th Indian to achieve this feat.#TeamIndia#INDvBAN@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/8JlBn3hKfJ — BCCI (@BCCI) September 30, 2024

रविंद्र जडेजा भारत के लिये 300 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज बन गए जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन खालिद महमूद का विकेट लिया । जडेजा ने महमूद का रिटर्न कैच लपककर बांग्लादेश की पारी का अंत किया । बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाये।

भारत के लिये 300 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में अनिल कुंबले (619), आर अश्विन (524), कपिल देव (434), हरभजन सिंह (417) , ईशांत शर्मा (311) और जहीर खान (311) शामिल हैं । जडेजा ने 74 टेस्ट में यह आंकड़ा हुआ है । वह 300 टेस्ट विकेट और 3000 टेस्ट रन सबसे तेजी से पूरे करने वाले इंग्लैंड के इयान बाथम के बाद दूसरे खिलाड़ी भी बन गए।