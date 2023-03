WPL 2023: यूपी वारियर्स ने गुजरात जाइंट्स को हराकर प्लेऑफ का टिकट किया पक्का, आरसीबी और गुजरात जायंट्स हुईं बाहर

Highlights जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 178 रन बनाये जवाब में वारियर्स ने एक गेंद बाकी रहते सात विकेट पर 181 रन बनाकर जीत दर्ज की वारियर्स के लिए ग्रेस हैरिस ने सबसे ज्यादा 72 रन 41 गेंदों में बनाये

मुंबई:यूपी वारियर्स ने आखिरी ओवर तक चले महिला प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले में सोमवार को यहां गुजरात जाइंट्स को तीन विकेट हराकर प्लेऑफ का टिकट पक्का किया। जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 178 रन बनाये।

वारियर्स ने एक गेंद बाकी रहते सात विकेट पर 181 रन बनाकर जीत दर्ज की। वारियर्स के लिए ग्रेस हैरिस ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाये। उन्होंने 41 गेंदों की पारी में सात चौके और चार छक्के लगाये। यूपी की इस जीत के साथ ही आरसीबी और गुजरात जायंट्स एलिमिनेट हो गई हैं।

यूपी वारियर्स पारी की बल्लेबाजी पर एक नजर दौड़ाएं तो सलामी बल्लेबाज देविका वैद्य ने 7 रन बनाकर जल्दी आउट हो गईं। अलिसा हीली ने कुल 12 रनों का योगदान दिया। जबकि किरण नवगिरे महज 4 रन बनाए। इस प्रकार टीम ने 39 रन के स्कोर पर अपने शुरूआती 3 खो दिए। लेकिन इसके बाद तहलिया मैकग्राथ और ग्रेस हैरिस ने दोनों अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तहलिया ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। जबकि ग्रेस हैरिस 72 रनों की पारी खेली जिसमें 11 बाउंड्री शामिल थीं। इसके बाद दीप्ति शर्मा 06, सिमरन शेख ने 1 रन का योगदान दिया। जबकि सोफी एकलस्टन 19 रन बनाकर नाबाद रही। इस प्रकार टीम ने 20वें ओवर की 1 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की। गुजरात की ओर से गार्थ ने 4 ओवर में 29 देकर सर्वाधिक 2 विकेट लिए। मोनिका, गार्डनर, तनुजा और राणा के खाते में एक-एक विकेट आया।

