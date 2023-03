WPL 2023: नीलामी में 3.40 करोड़ रुपये में बिकने वाली खिलाड़ी ने बल्ले से किया निराश, 8 मैच, 149 रन, 134 गेंद, 22 चौके और केवल 3 छक्के, टीम बाहर

Highlights एस मंधाना ने डब्ल्यूपीएल 2023 में बल्ले से निराश कर दिया। 3.40 करोड़ रुपये (410,000 डॉलर) में खरीदा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है।

WPL 2023: भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाली खिलाड़ी थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने 3.40 करोड़ रुपये (410,000 डॉलर) में खरीदा था। मंधाना ने डब्ल्यूपीएल 2023 में बल्ले से निराश कर दिया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। आरसीबी कप्तान स्मृति मंधाना पूरे सीरीज के दौरान एक फिफ्टी नहीं बना सकी। उच्चतम स्कोर 37 रन है। मंधाना ने 8 मैच में केवल 149 रन बना सकी। 134 गेंद का सामना किया और 22 चौके और केवल तीन छक्का लगा सकीं। बल्लेबाजी औसत 18.63 और स्ट्राइक रेट 111.19 रहा है।

35(23) vs DC

23(17) vs MI

18(14) vs GG

4(6) vs UPW

8(15) vs DC

0(3) vs UPW

37(31) vs GG

स्मृति मंधाना ने पहले मैच में 35, दूसरे में 23, तीसरे में 18, चौथे में 4, 5वें में 8, छठें मैच में 0, 7वें मैच में 37 और अंतिम मैच में 24 रन बनाकर आउट हो गई। स्मृति के नाम 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2661 रन है। इस दौरान उनका औसत 27.15 और स्ट्राइक रेट 123.19 का रहा है।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टी20 लीग खेल चुकी स्मृति ने 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। उनके नेतृत्व में डब्ल्यूपीएल से पहले हुए महिला टी20 चैलेंज में ट्रेलब्लेजर टीम 2020 चैंपियन बनी थी।