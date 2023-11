World Cup 2023 final: नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच देखने के बाद क्या बोले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस?

Highlights 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल पैट कमिंस भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच देखने पहुंचे कहा- हमने भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी मुकाबले खेले हैं

World Cup 2023 final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्वकप 2023 के खिताबी मुकाबले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस महामुकाबले से तय होगा कि चैंपियन कौन होगा। इस बीच दोनों टीमों के कप्तानों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मुआयना भी किया जिस पर फाइनल खेला जाना है।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच देखने पहुंचे। पिच देखने के बाद कमिंस ने कहा कि यह पिच दोनों ही टीमों के लिए एक जैसा ही है। कमिंस ने कहा कि अपने घरेलू मैदान पर खेलना किसी भी टीम के लिए मददगार होता है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि हमने भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी मुकाबले खेले हैं तो इस मैदान के अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए कोई चिंता जैसी बात नहीं है।

कमिंस ने फाइनल की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, "यह बहुत बड़ा होगा। कुछ समय पहले तक हम सभी बच्चे थे, कुछ महान टीमों को 1999, 2003, 2007 विश्व कप जीतते हुए देख रहे थे। कल हमारे सामने वह अवसर है जो वास्तव में रोमांचक है। कप्तान के रूप में इन शानदार खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी उठाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।"

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का मानना है कि चार साल में एक बार होने वाला यह टूर्नामेंट निश्चित रूप से उनके करियर का मुख्य आकर्षण होगा। उन्होंने कहा, "यह अद्भुत होगा और शिखर के संदर्भ में, मुझे लगता है कि यह शीर्ष पर है। विश्व प्रतियोगिता में इसका सबसे लंबा इतिहास है जहां सभी टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं। आपको चार साल में केवल एक बार इसमें खेलने का मौका मिलता है।"

