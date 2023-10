World Cup 2023: दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल ने इस भारतीय प्लेयर को लेकर कही ये बड़ी बात

Highlights पार्थिव पटेल ने इस भारतीय टीम के प्लेयर को दावा किया है इस दावे पर भारतीय बल्लेबाज और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने मुहर लगाई असल में पिछले मैच में उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने भारत और पाक के मैच के बीच कहा ईशान किशन अपने फॉर्म में है। ये बात इसलिए भी कही पूर्व क्रिकेटर ने क्योंकि अपने पिछले मैच में ईशान किशन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध बढ़िया परफॉर्म किया था।

हाल में इंडिया टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया था, यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला गया था।

वहीं, दिनेश कार्तिक ने भी किशन उम्दा बल्लेबाजी करते हैं, जिसके कारण उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध 47 रनों की पारी खेली। किशन ने इन 47 रनों में 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे।



पार्थिव पटेल ने कहा कि ईशान किशन ने संभलकर शुरुआत की थी। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अच्छे शॉट लगाते हुए बेहतरीन खेला। उन्होंने कहा कि इस समय ईशान किशन पूरे लय में है, जो कि भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं, अनफिट चल रहे शुबमन गिल भी भारत और पाकिस्तान के मैच में खेल रहे हैं।

