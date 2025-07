महिला टी20 विश्व कप 2026ः सोफिया गार्डन्स, डर्बी काउंटी मैदान और लॉफबोरो विश्वविद्यालय पर होंगे अभ्यास मैच, 12 टीम, 24 दिन, 7 स्थान और 33 मैच

Highlights Women's T20 World Cup 2026: तीनों स्थानों का क्रिकेट इतिहास समृद्ध रहा है। Women's T20 World Cup 2026: मंच पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है Women's T20 World Cup 2026: महिला क्रिकेट दिखाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

Women's T20 World Cup 2026: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 12 जून से इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले अभ्यास मैचों की मेजबानी के लिए तीन स्थलों का चयन किया है जिसमें कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स और डर्बी काउंटी मैदान भी शामिल हैं। तीसरा स्थल लॉफबोरो विश्वविद्यालय है जो इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के नेशनल क्रिकेट परफोरमेंस सेंटर का मुख्यालय है। आईसीसी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि अभ्यास मैचों का कार्यक्रम उचित समय पर घोषित किया जाएगा।

