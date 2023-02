Women’s T20 World Cup 2023: इंग्लैंड के सामने 165 का लक्ष्य, दक्षिण अफ्रीका ने पहले विकेट के लिए जोड़े 96 रन, लौरा और ब्रिट्स की तूफानी पारी

Highlights मैच के विजेता का सामना 26 फरवरी रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को भारत को पांच रन से हराकर लगातार सातवें सेमीफाइनल में जगह बनाई। लौरा वोल्वार्ड्ट और तज़मिन ब्रिट्स ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।

Women’s T20 World Cup 2023: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 165 रन बनाने होंगे। मैच के विजेता का सामना 26 फरवरी रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा।

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्वकप के दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां चार विकेट पर 164 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज लौरा वूलफार्ट (53) और ताज़मिन ब्रिट्स (68) ने अर्धशतक बनाए। इंग्लैंड के लिए स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने तीन विकेट लिए।

Same same, but different!



Reaching fifty has been a dangerous moment in the #T20WorldCup semi-finals.



Beth Mooney and Laura Wolvaardt both fell three balls after bringing up their milestone☝️



Follow LIVE 📝: https://t.co/UK4bVZVXBk#ENGvSA | #TurnItUppic.twitter.com/ueMsPF2WrD — ICC (@ICC) February 24, 2023

ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को भारत को पांच रन से हराकर लगातार सातवें सेमीफाइनल में जगह बनाई। लौरा वूलफार्ट और ताज़मिन ब्रिट्स ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। लौरा ने 44 गेंद में 53 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल है। ब्रिट्स 55 गेंद में 66 रन बनाई, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

लौरा और ब्रिट्स ने पहले विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड के नेट साइवर-ब्रंट अब तक चल रहे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे हैं। चार पारियों में 88 की औसत से 176 रन बनाए। टोक्यो में जन्मी ऑलराउंडर वर्तमान में महिला टी20 विश्व कप 2023 में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।

उन्होंने हाल ही में टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लैंड की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनने के लिए सारा टेलर को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका की महिलाएं शुक्रवार को एक उल्लेखनीय इतिहास रच सकती हैं।

सुने लुस एंड कंपनी इंग्लैंड की महिलाओं के खिलाफ जीतने में कामयाब हो जाती है, तो वे आईसीसी टी20 विश्व कप में अपने पहले फाइनल में जगह बना लेंगी।इससे पहले न तो पुरुष टीम और न ही महिला टीम टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है।