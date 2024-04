IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े लिजाड विलियम्स, हैरी ब्रुक की जगह लेंगे, 50 लाख रुपये के बेस प्राइस पर शामिल हुए

Highlights इंग्लैंड के बल्लेबाज ब्रूक अपनी दादी के निधन के कारण टूर्नामेंट से हट गए थे तेज गेंदबाज लिजाड विलियम्स को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा वह 50 लाख रुपये के बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए

IPL 2024: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लिजाद विलियम्स को दिल्ली कैपिटल्स ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के बाकी मैचों के लिए इंग्लैंड के हैरी ब्रुक के प्रतिस्थापन के रूप में अनुबंधित किया है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने वाले विलियम्स ने दो टेस्ट, चार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) और 11 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। वह 50 लाख रुपये के बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए।

He comes into our squad as a replacement for 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿's Harry Brook ↩️

