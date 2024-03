WPL 2024 final: तीन गेंद पहले मारी बाजी, हारते-हारते जीते, जानें किस खिलाड़ी ने किस पुरस्कार से किया कब्जा, पर्पल और ऑरेंज कैप किसके पास

Highlights आरसीबी के स्पिनरों के सामने घुटने टेककर इस साल भी खिताब से चूक गयी। श्रेयंका को पर्पल कैप दिया गया, जिसने टूर्नामेंट में 13 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला।

Women's Premier League WPL 2024 final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने अपना पहला डब्ल्यूपीएल खिताब जीता लिया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली सहित कई दिग्गज ने बधाई दी। तीन गेंद पहले जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा कर लिया। हारते-हारते जीत गए। 8 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत दर्ज की। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सोफी मोलिनेक्स को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला। श्रेयंका पाटिल को टूर्नामेंट की उभरती हुई खिलाड़ी चुना गया। आरसीबी ने फेयरप्ले अवॉर्ड भी जीता। श्रेयंका को पर्पल कैप दिया गया, जिसने टूर्नामेंट में 13 विकेट झटके। एलिसे पेरी को ऑरेंज कैप से नवाजा गया। दिल्ली कैपिटल्स अच्छी शुरुआत करने के बावजूद आरसीबी के स्पिनरों के सामने घुटने टेककर इस साल भी खिताब से चूक गयी।

पिछले साल टूर्नामेंट के पहले चरण में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार मिली थी। वहीं आरसीबी महिला टीम का यह पहला फाइनल था और उसने धीमी शुरुआत के बाद दबाव से निपटते हुए आखिर में जीत हासिल की। आरसीबी की गेंदबाजी के सामने दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन से 18.3 ओवर में महज 113 रन पर सिमट गयी।

Shreyanka Patil topped the bowling charts with 1⃣3⃣ wickets against her name and won the Purple Cap

A relentless run-scoring spree & the Royal Challengers Bangalore's Ellyse Perry claims the coveted Orange Cap

Season 2⃣ of TATA WPL came to an end, with Royal Challengers Bangalore being crowned as Champions

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने धीमी शुरूआत की और कछुआ चाल से चलते हुए 19.3 ओवर में दो विकेट पर 115 रन बनाकर खिताब जीत लिया। उसकी बल्लेबाज टीम के पहले फाइनल में मैदान पर काफी दबाव में थीं लेकिन अंत में इससे निपटने में सफल रहीं। ऋचा घोष (नाबाद 17 रन, 14 गेंद, दो चौके) ने टीम के लिए विजयी चौका जड़ा।

मंधाना ने 39 गेंद में 31 रन की धीमी पारी खेली और सोफी डिवाइन ने 27 गेंद में पांच चौके और एक छक्के से 32 रन का योगदान दिया। एलिसे पैरी 35 रन बनाकर नाबाद रहीं। आरसीबी के लिए यह महिला (डब्ल्यूपीएल) और पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट (इंडियन प्रीमियर लीग) में पहला खिताब है। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (44 रन) और कप्तान मेग लैनिंग (23 रन) की मदद से 43 गेंद में बिना विकेट गंवाये 64 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की।

लेकिन इसके बाद टीम ने 28,781 दर्शकों के सामने महज 49 रन के अंदर सभी 10 विकेट गंवा दिये। आस्ट्रेलिया की बायें हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनू (20 रन देकर तीन विकेट) ने आठवें ओवर में तीन विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी क्रम के चरमराने का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद मेजबान टीम इन झटकों से नहीं उबर सकी और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाकर फाइनल में लड़खड़ा गयी। इसमें श्रेयंका पाटिल का भी अहम योगदान रहा जिन्होंने 3.3 ओवर में 12 रन देकर चार विकेट झटके।

Deepti Sharma put on a brilliant all-round performance for UP Warriorz and won the Most Valuable Player of the Tournament Award

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए टूर्नामेंट की दूसरी सबसे ज्यादा रन जुटाने वाली बल्लेबाज लैनिंग (23 गेंद) और शेफाली (27 गेंद) ने अच्छी शुरूआत की। शेफाली ने पहली 11 गेंद में धीमी शुरुआत के बाद तेजी दिखायी। उन्होंने अपनी पारी के तीन छक्के स्ट्रेट लगाये। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर हाथ खोलते हुए घुटने के बल बैठकर पहला छक्का मोलिनू पर लांग ऑन पर जड़ा।

चौथे ओवर में दायें हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को गेंदबाजी पर लगाया गया जिनके ओवर में 19 रन बने। शेफाली ने उनके सिर के ऊपर छक्का जड़कर आक्रामकता दिखायी जिससे लैनिंग भी उत्साहित हो गयीं। इसके बाद लैनिंग ने इसी ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो चौके जड़ दिये।

शेफाली ने आस्ट्रेलियाई आल राउंडर एलिसे पेरी पर एक छक्का और एक चौका जड़ा जिससे दिल्ली का स्कोर पांच ओवर में 52 रन पर पहुंच गया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने आक्रामकता जारी रखते हुए अगले ओवर में सोफी डिवाइन पर एक एक चौका जड़ा। इसके बाद आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स पर ब्रेक लगाने में कामयाबी हासिल की जब मोलिनू ने आठवें ओवर में शेफाली, जेमिमा रोड्रिग्स और एलिस कैप्सी को आउट करते हुए तीन विकेट झटके। बल्कि वह हैट्रिक के करीब खड़ी थीं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर तीन विकेट पर 72 रन हो गया। लैनिंग पारी को संभालने की कोशिश में जुटी थीं लेकिन श्रेयंका की गेंद पर पगबाधा आउट हो गयीं। घरेलू टीम ने गैर जरूरी बड़े शॉट की तलाश में लगातार विकेट गंवाना जारी रखा और 81 रन तक छह विकेट खो दिये। दिल्ली कैपिटल्स ने सात विकेट महज 23 रन में गंवा दिये।