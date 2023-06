Women's Emerging Asia Cup: हांगकांग की टीम 14 ओवर में 34 रन पर सिमटी, पाटिल ने दो रन देकर पांच विकेट चटकाए, महिला टीम ने हांगकांग को नौ विकेट से रौंदा

Highlights हांगकांग की टीम 14 ओवर में सिर्फ 34 रन पर सिमट गई। हांगकांग की ओर से सलामी बल्लेबाज मारिको हिल ने 19 गेंद में 14 रन बनाए। 5.2 ओवर में एक विकेट पर 38 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

Women's Emerging Asia Cup: उभरती हुई ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल ने दो रन देकर पांच विकेट चटकाए जिससे भारत की अंडर-23 महिला टीम ने महिला एमर्जिंग एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत हांगकांग की अनुभवहीन टीम के खिलाफ नौ विकेट की आसान जीत के साथ की।

3️⃣ Overs

1️⃣ Maiden

2️⃣ Runs

5️⃣ Wickets



For her outstanding bowling display, @shreyanka_patil bagged the Player of the Match award as India 'A' sealed a comprehensive win over Hong Kong 👍 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/vG0hagfIBr#WomensEmergingTeamsAsiaCup | #ACCpic.twitter.com/7UTRtO7Tcd — BCCI Women (@BCCIWomen) June 13, 2023

Off to a winning start! 👏🏻👏🏻



India 'A' complete a clinical 9️⃣-wicket win in their opening game of #WomensEmergingTeamsAsiaCup 👏🏻👏🏻 #ACC



📸 Asian Cricket Council



Scorecard▶️https://t.co/pp2vCKsh9r… pic.twitter.com/WS1IQF3fXc — BCCI Women (@BCCIWomen) June 13, 2023

Shreyanka Patil on 🔥🔥



She now has 4️⃣ wickets after conceding only 1 run in two overs 🙌



Hong Kong 8️⃣ down now.



📸 Asian Cricket Council



Follow the match ▶️https://t.co/pp2vCKsh9r…#WomensEmergingTeamsAsiaCup | #ACC | @shreyanka_patilpic.twitter.com/fVPsYXaUxw — BCCI Women (@BCCIWomen) June 13, 2023

पहली महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से प्रभावी प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में शामिल रही 20 साल की श्रेयंका की ऑफ स्पिन गेंदबाजी के सामने हांगकांग की टीम 14 ओवर में सिर्फ 34 रन पर सिमट गई। हांगकांग की ओर से सलामी बल्लेबाज मारिको हिल ने 19 गेंद में 14 रन बनाए।

Innings Break!



Shreyanka Patil 🤝 A 5️⃣-wicket haul



Hong Kong are all out for 34, courtesy of a fabulous bowling display from India 'A' 👏🏻👏🏻



Second innings coming up shortly 👍🏻



📸 Asian Cricket Council



Scorecard ▶️https://t.co/pp2vCKsh9r…#WomensEmergingTeamsAsiaCup | #ACCpic.twitter.com/AtdQJJfkgn — BCCI Women (@BCCIWomen) June 13, 2023

अंडर-19 विश्व कप भारत की स्टार खिलाड़ी बाएं हाथ की स्पिनर मन्नत कश्यप (दो रन पर दो विकेट) और लेग स्पिनर पार्शवी चोपड़ा (12 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट चटकाए। इसके जवाब में भारत ने जी त्रीशा की नाबाद 19 रन की पारी की बदौलत 5.2 ओवर में एक विकेट पर 38 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।