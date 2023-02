Highlights टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा है। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 की नीलामी शुरू हो गई है।

Women IPL Auction 2023: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 की नीलामी शुरू हो गई है। टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलेंगी। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगी।

भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा है। मुंबई इंडियंस ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को डब्ल्यूपीएल नीलामी में 1.80 करोड़ रुपये में खरीदा।

Join us in welcoming the first Royal Challenger, Smriti Mandhana! 😍



Welcome to RCB 🔥#PlayBold#WeAreChallengers#WPL2023 #WPLAuctionpic.twitter.com/7q9j1fb8xj