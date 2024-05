Chennai Super Kings vs Punjab Kings: राहुल ने चेन्नई की तोड़ी कमर, पटेल ने तोड़ा दर्शकों का दिल, दोनों ने मिलकर लिए 6 विकेट

Highlights पंजाब किंग्स के खिलाफ धोनी और दुबे खाता नहीं खोल पाए आईपीएल 2024 में पहली बार शून्य पर आउट हुए धोनी चेन्नई ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए

Chennai Super Kings vs Punjab Kings: पंजाब किंग्स के गेंदबाज राहुल चाहर ने चेन्नई सुपर के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। वहीं, हर्षल पटेल ने महेंद्र सिंह धोनी को पहली गेंद पर बोल्ड कर दर्शकों का दिल तोड़ दिया। दोनों गेंदबाजों ने चेन्नई के सामने 8 ओवर में छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में सफल रहे। दोनों ने 8 ओवर में महज 47 रन दिए।

Great to see Harshal Patel given the respect to MS Dhoni as he didn't celebrate his wicket. Dhoni is the Greatest Ever in IPL History.



- Even he said "I have a lot of respect for MS Dhoni, that's why didn't celebrate". pic.twitter.com/BjkLWw6JtB