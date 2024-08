WI vs SA 2nd Test 2024: तीन दिन में मैच खत्म, 772 रन और 40 विकेट, सीरीज पर 1-0 से दक्षिण अफ्रीका का कब्जा, घर में हारी इंडीज टीम

Highlights WI vs SA 2nd Test 2024: अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में 246 रन बनाए। WI vs SA 2nd Test 2024: इंडीज के सामने जीत के लिए 262 रन दिए। WI vs SA 2nd Test 2024: 40 खिलाड़ी आउट हुए और इस दौरान 772 रन बने।

WI vs SA 2nd Test 2024: आखिरकार वही हुआ। घर में वेस्टइंडीज टीम को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 40 रन से हराकर सीरीज 1-0 से जीत ली है। तीन दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 160 रन बनाए। वेस्टइंडीज की पहली पारी 144 पर सिमट गई। अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में 246 रन बनाए और इंडीज के सामने जीत के लिए 262 रन दिए। वेस्टइंडीज की टीम तीसरे दिन ही 222 पर आउट हो गई। यानी 3 दिन में विकेट पतझड़ जैसे गिरे और 40 खिलाड़ी आउट हुए और इस दौरान 772 रन बने।

Man of the Match! 🏏



Wiaan Mulder is the man of the match for the 2nd and final test.



Well played and well deserved champ! 👏#WozaNawe#BePartOfIt#SAvWIpic.twitter.com/Yo6q9TK6Vv — Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 17, 2024

दक्षिण अफ्रीका ने बेहतर बल्लेबाजी की और 263 रन का लक्ष्य दिया जो आसान नहीं था। विंडीज़ ने भी बेहतर बल्लेबाज़ी की लेकिन उन्हें अपने शीर्ष और मध्य क्रम से कुछ और की ज़रूरत थी। अंतिम पारी में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन किया और दस में से पांच विकेट स्पिनरों ने लिए। पीड्ट और बर्गर की आखिरी विकेट जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतिम विकेट के लिए 63 रन जोड़े।

सारा अंतर पैदा हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने निर्णायक क्षणों में बेहतर प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। एडेन मार्कराम और काइल वेरेन ने कमाल की पारी खेली। दोनों ने अर्धशतक ठोके। दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच और दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

Day 3 | Tea 🫖



South Africa go into the tea break on top.



🏝️West Indies are 127/6 after 40 overs

🇿🇦South Africa need 4 wickets to win & West Indies require 136 runs.#WozaNawe#BePartOfIt#SAvWIpic.twitter.com/0SMOE9oXtI — Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 17, 2024