WI vs NZ  T20 World Cup 2024: विश्व कप से बाहर होने वाली तीसरी टीम न्यूजीलैंड!, सुपर-8 में मेजबान वेस्टइंडीज, जोसेफ और मोती ने ऐसे किया धमाल

WI vs NZ Live Score, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में उलटफेर जारी है। नामीबिया और ओमान के बाद न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप से बाहर होने वाली तीसरी टीम है। ग्रुप-सी से मेजबान वेस्टइंडीज 6 अंक के साथ सुपर-8 में प्रवेश किया। कीवी टीम 2 मैच में 2 हार के साथ सबसे निचले पायदान पर है। इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में केन विलियम्सन की टीम 20 ओवर में 9 विकेट 136 रन बना सकी और टीम को 13 रन से मात मिली। अफगानिस्तान ने भी न्यूजीलैंड टीम को 75 रन से मात दी थी। शेरफेन रदरफोर्ड, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन और आंद्रे रसेल ने कमाल कर दिया। शेरफेन रदरफोर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

शेरफेन रदरफोर्ड ने कमाल की पारी खेली। 39 गेंद में 68 नाबाद रन कूट डाले। 2 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के मारे। गुडाकेश मोती ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। अल्जारी जोसेफ ने 4 विकेट झटके। अकील हुसैन ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट निकाले। कीवी टीम के बल्लेबाज रन बनाने में फेल रहे।

West Indies pull off an incredible win against New Zealand in Trinidad to book their place in the second round of #T20WorldCup 2024 👏 #WIvNZ | 📝: https://t.co/pg3TTownR1pic.twitter.com/PDY5tbU3og — ICC (@ICC) June 13, 2024

What an innings by Sherfane Rutherford to bring up his @indusind_bank MILESTONE MOMENT.#T20WorldCuppic.twitter.com/QWwKGpfqBY — ICC (@ICC) June 13, 2024