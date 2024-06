WI vs AFG, T20 World Cup 2024: पावर-पैक पूरन ने अफगान बॉलर को मैदान में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, 53 गेंद, 98 रन, 6 चौके और 8 छक्के, कई रिकॉर्ड ध्वस्त

Highlights WI vs AFG, T20 World Cup 2024: वेस्टइंडीज ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया और कई तोड़ दिए। WI vs AFG, T20 World Cup 2024: विपक्षी टीम को 100 से कम स्कोर पर समेट दिया था। WI vs AFG, T20 World Cup 2024: आज वे 100 से अधिक रनों से हार गए।

WI vs AFG, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में पहली बार अफगानिस्तान को टीम का सामना करना पड़ा। मेजबान वेस्टइंडीज ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया और कई तोड़ दिए। अफगानिस्तान ने अपने पहले तीन मैचों में अपने विपक्षी टीम को 100 से कम स्कोर पर समेट दिया था, लेकिन आज वे 100 से अधिक रनों से हार गए। डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में निकोलस पूरन की दमदार पारी ने धमाका कर दिया। 53 गेंद में 98 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अपने पहले T20I शतक से दो रन से चूक गए।

Nicholas Pooran's blazing innings of 98 helped West Indies set several new milestones.



All the records from the #WIvAFG encounter ⬇#T20WorldCuphttps://t.co/dIDvxm7jQV — ICC (@ICC) June 18, 2024

वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक टी20 मैच जीतने वाले कप्तानः

28 - डैरेन सैमी

14 - रोवमैन पॉवेल

13 - कीरोन पोलार्ड

11 - कार्लोस ब्रैथवेट

8 - निकोलस पूरन

West Indies register a thumping win in St Lucia to finish top of Group C 🔥#T20WorldCup | #WIvAFG | 📝 https://t.co/CcuAL1bEdApic.twitter.com/gBBNNObkHO — ICC (@ICC) June 18, 2024

T20I में वेस्टइंडीज की सबसे लंबी जीत का सिलसिलाः

8ः 2024

7ः 2012-2013

5ः 2017

4ः 2015-2016।

Nicholas Pooran's magnificent 98 helped West Indies top the group and earned him the @aramco POTM 🏅#T20WorldCuppic.twitter.com/qunFzpUecy — ICC (@ICC) June 18, 2024

टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की सबसे लंबी जीत का सिलसिलाः

4ः 2024

3ः 2012 (चैंपियंस)

3ः 2014 (सेमीफाइनलिस्ट)

3ः 2016 (चैंपियंस)।

The Men in Maroon march on 🔝🌴



T20I में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार का अंतरः

116 रन बनाम इंग्लैंड, कोलंबो, 2012

104 रन बनाम वेस्टइंडीज, ग्रोस आइलेट, 2024

101 रन बनाम भारत, दुबई, 2021

72 रन बनाम श्रीलंका, दांबुला, 2024

68 रन बनाम आयरलैंड, अबू धाबी, 2013

New record alert 🚨



West Indies register the highest powerplay score in Men's #T20WorldCup History 🌟



More records from #WIvAFG ➡️https://t.co/SRNbguDQcKpic.twitter.com/RORpDAhqt5 — ICC (@ICC) June 18, 2024

T20I में WI की सबसे बड़ी जीत का अंतरः

134 रन बनाम युगांडा, गुयाना, 2024

104 रन बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट, 2024

84 रन बनाम पाकिस्तान, मीरपुर, 2014

74 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो आरपीएस, 2012

73 रन बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2014।