IND vs SA: साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी कौन हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला शतक बनाया?

अपना सिर्फ़ आठवां टेस्ट खेल रहे मुथुसामी ने 192 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। मुथुसामी का पिछला बेस्ट स्कोर नाबाद 89 रन था, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में रावलपिंडी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया था।

By रुस्तम राणा | Updated: November 23, 2025 15:26 IST2025-11-23T15:26:14+5:302025-11-23T15:26:14+5:30

Who is Senuran Muthusamy, South Africa all-rounder who scored maiden century during 2nd Test in Guwahati? | IND vs SA: साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी कौन हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला शतक बनाया?

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी कौन हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला शतक बनाया?

IND vs SA, 2nd Test: साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने रविवार को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में इंडिया के खिलाफ अपनी टीम के दूसरे मैच में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। अपना सिर्फ़ आठवां टेस्ट खेल रहे मुथुसामी ने 192 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। मुथुसामी का पिछला बेस्ट स्कोर नाबाद 89 रन था, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में रावलपिंडी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया था।

31 साल के मुथुसामी साउथ अफ़्रीका के क्वा-ज़ुलु नटाल प्रांत के रहने वाले हैं, और उन्होंने 2019 में विशाखापत्तनम में भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट में डेब्यू किया था। खास बात यह है कि मुथुसामी का पहला टेस्ट विकेट विराट कोहली थे। हालांकि, लेफ़्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर होने के कारण, केशव महाराज की वजह से उन्हें टीम में लगातार खेलने का मौका नहीं मिला।

हालांकि मुथुसामी का जन्म डरबन में हुआ था, लेकिन उनका भारत से पारिवारिक रिश्ता है। उनके पिता तमिलनाडु के नागपट्टिनम से हैं। उन्होंने 2025 में T20I और ODI में डेब्यू किया और स्टार्टिंग लाइनअप में जगह बनाने के लिए दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं। वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन पूरे साइकिल में एक भी गेम में नहीं खेले।

लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में प्रभावित किया, रावलपिंडी में 10 विकेट लिए और नाबाद 89 रन बनाए। हालांकि, वह कोलकाता में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए, लेकिन उन्हें गुवाहाटी टेस्ट के लिए चुना गया।
 

Open in app
टॅग्स :South Africa Cricket TeamTeam IndiaTest Cricketदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटीम इंडियाटेस्ट क्रिकेट